Publicado 05/08/2021 16:08

Juju Salimeni tem interagido com bastante frequência com seus seguidores nos últimos tempos. Nesta quinta-feira (5), ela abriu a caixa de perguntas e respostas no Instagram e surpreendeu seus seguidores ao revelar que não tem muito apetite sexual. Ao ser perguntada se fazia sexo todos os dias, a ex-panicat respondeu sem muitos rodeios: 'Eu hein, admiro quem tem essa vontade todo dia".

A modelo e musa fitness também foi direta com relação a perdoar ou não uma traição. "A confiança quebrada dificilmente se restaura. Na minha opinião, depois de uma traição o relacionamento nunca será o mesmo. É o começo do fim", escreveu Juju