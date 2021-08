Bruno Vaz e Hugo Máximo - Divulgação

Publicado 05/08/2021 19:10

O ex-jogador e apresentador de 'Os Donos da Bola', na Band, Neto é o entrevistado desta quinta-feira (5) no podcast 'Na Gringa', às 21h. No programa direto dos Estados Unidos, comandado por Hugo Alencar e Bruno Vaz, o ídolo do Corinthians vai falar sobre a carreira, vida pessoal, esporte e curiosidades. “Neto é um cara super do bem, alto astral e que tem uma boa história”, comenta Hugo. Já Bruno reforça: "Desde a criação, queremos que o 'Na Gringa' seja parada obrigatória para figuras públicas e também para brasileiros com boas histórias para contar”.

Com apenas quatro meses no ar, o podcast já entrevistou diversas celebridades de diferentes segmentos, figura entre os mais vistos da Flórida. São mais de 400 mil visualizações e 2 milhões de impressões no Youtube.