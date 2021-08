Geisy Arruda - Reprodução

Geisy ArrudaReprodução

Publicado 05/08/2021 16:33 | Atualizado 05/08/2021 16:43

Geisy Arruda fez vários stories no Instagram para desabafar contra a rede social nesta quinta-feira (5). A modelo e influenciadora reclamou do que chamou de censura aos seus conteúdos ousados, que são deletados, mas que outras pessoas acabam replicando o material e nada acontece. "Eu queria perguntar ao Instagram por que eu não tenho o direito de postar os meus vídeos", questionou, revoltada em vídeo.





Ela afirma que muitos outros perfis aparecem com o mesmo conteúdo dela que é sempre retirado do ar. "Eu quero perguntar oor que todo mundo pode postar os meus vídeos e eu não. Por que todo mundo pode postar a minha b*nda e eu não posso postar a minha b*nda? Qual é o problema?", disparou.



"Outros perfis ganham engajamento com minhas coisas e quando eu mesma posto, sou punida! Os meus vídeos ficam rodando por aí e quando coloco no meu esse mesmo vídeo cai. Por que caramba eu tenho que ser a santa", continua Geisy, que acredita ser perseguida pela rede social

"Eu não posto nem 5% do meu conteúdo porque vão e me derrubam. O Instagram tá me perseguindo, eles querem que eu crie um perfil de blogueira santa, Madre Teresa de Santo André! Não vai dar, eu não tenho vocação para ser santa. A minha b*nda é enorme".