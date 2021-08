Valeria Valenssa - Divulgação

Publicado 05/08/2021 22:15

Prestes a completar 50 anos, Valéria Valenssa voltou a trabalhar como modelo e foi escolhida como garota-propaganda de uma empresa de proteção veicular. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (5) no primeiro evento com presença da eterna Globeleza, após quarentena do coronavírus. No evento fechado para s 50 pessoas, entre patrocinadores e imprensa, e seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, se emocionou com o discurso da presidente da empresa , Gisele Nascimento, ao falar que a também apresentadora inspira outras mulheres pelo empoderamento e, por isso, foi escolhida como a estrela da nova nova campanha da firma.