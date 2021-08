Cristina Mendonça - Divulgação

Publicado 06/08/2021 02:00

Cristina Mendonça esbanjou sensualidade e boa forma ao protagonizar uma sessão de fotos. A modelo e digital influencer usou looks que realçaram seu shape. No ensaio, ela caprichou nas poses na hora de fotografar. Cristina mora na Itália, onde faz sucesso nas passarelas e nos ensaios fotográfico. Ela já participou de diversos programas de TV no país e posou para diversas campanhas.