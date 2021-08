Alcione - Divulgação

Publicado 06/08/2021 17:28 | Atualizado 06/08/2021 18:22

Alcione só sai de casa para os compromissos profissionais e nesta quinta-feira (5), a cantora esteve em um estúdio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para participar das gravações do novo DVD do cantor Matthieu, o Francês do Samba. A Marrom e todos os artistas presentes no encontro fizeram testes para a Covid-19, obedecendo as normas de segurança no combate contra o coronavírus.

Matthieu cantou pérolas do samba em francês, com convidados em duo, em português. Algumas inéditas foram feitas para ele e Alcione, ele e Dudu Nobre, entre alguns solo. Nas releituras: Fundo de Quintal, Sombrinha, Xande de Pilares, Molejo, Karinah e Arlindinho.



Fã de Arlindo Cruz, Matthieu pretende com esse audiovisual levar para a Europa, o samba sempre atual. Em 2022, o DVD irá se transformar em uma turnê: “Iremos Todos a Paris – Cantar No Olympia, o Show Tem Que Continuar”.