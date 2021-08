Sabrina Sato e Aline Riscado - Reprodução da internet

Publicado 06/08/2021 17:56 | Atualizado 06/08/2021 18:22

Pouco mais de um ano após assumir o posto de rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, Aline Riscado se desligou da coroa, que agora novamente é de Sabrina Sato. Depois de 9 anos à frente dos ritmistas da azul e branco, a apresentadora deu a vez a Aline Riscado em 2020, mas nesta sexta-feira (6), a escola anunciou oficialmente o retorno da japa ao trono. Em comunicado enviado à coluna, Aline não se mostrou triste com a substituição e garante estar só gratidão por tudo que viveu na escola de samba.

"Sou muito grata à Unidos de Vila Isabel pelo convite e acolhimento no último carnaval, me proporcionando estar à frente da apaixonante bateria Swingueira de Noel como sua rainha. Foi um ano de muita dedicação, amor, respeito e aprendizados! O desafio de entrar no lugar da Sabrina, que reinou neste cargo por 9 anos, foi enriquecedor. Conquistar o carinho do povo do Carnaval foi um processo natural de compartilhar minha verdade, entrega, dedicação e amor por tudo o que faço. O dia do desfile foi a certeza de que tudo tinha valido à pena. Por isso, só me resta hoje um sentimento legítimo de gratidão e carinho por tudo o que pude viver neste ano de acolhimento", afirma.

Ela ainda desejou boas vibrações ao novo reinado de Sabrina. "Envio de todo o meu coração minhas melhores energias à toda escola, hoje e sempre, e que a volta do reinado da querida Sabrina seja de muita luz e alegrias pra todos! Estarei de fora torcendo e vibrando para que seja um retorno à maior festa do mundo, pós pandemia, de muitas felicidades, consciência, empatia e amor por troca energética tão poderosa que é o Carnaval", finaliza.