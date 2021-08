Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 07/08/2021

Rio - Um homem foi preso na manhã deste sábado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) por ocultar material roubada em sua casa, na comunidade King, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Na ação, que contou com o apoio da 72ª DP (São Gonçalo) foi constatado que o criminoso também era líder do tráfico de drogas da região. A carga encontrada na residência do traficante havia sido roubado no município de Itaboraí.

Além da carga recuperada, também foram apreendidos com ele diversos cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.

Ele já havia sido preso antes com uma metralhadora. Na ocasião, ele trocou tiros com a polícia, mas foi ferido e capturado. O criminoso foi solto há cinco meses e, segundo a Polícia Civil, voltou a cometer crimes.