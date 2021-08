Ex-PM assassina professora a tiros em Uberlândia, em Minas Gerais - Reprodução

Publicado 07/08/2021 17:58

Rio - O ex-policial militar Clóvis Durade Cândido, condenado a 13 anos de prisão por matar a professora Veridiana Rodrigues Carneiro, no ano de 2015, em Uberlândia, Minas Gerais, foi capturado na última quinta-feira (5) por agentes da 22ª DP (Penha). O criminoso foi encontrado no bairro Guarajuba, em Paracambi, Região Metropolitana do Rio, após informações e cruzamento de dados feitos pelo setor de inteligência da delegacia

Clóvis praticou o crime depois que a vítima se negou a reatar o relacionamento. Contra ele havia um mandado de prisão condenatória em aberto por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Ele já está à disposição da Justiça.

O crime

O assassinato ocorreu no dia 27 de outubro de 2015, na Rua Doutor Laerte Vieira Gonçalves, no Bairro Santa Mônica, depois que Veridiana saiu da escola onde trabalhava. Os passos do ex-PM foram registrados por câmeras de segurança que flagraram ele correndo atrás da professora e atirando 13 vezes contra ela. Veridiana e Clóvis namoraram por um ano e o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Clóvis foi preso em flagrante em um bar no Bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, na época do ocorrido, mas fugiu durante o processo de condenação.