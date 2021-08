Hospital Lourenço Jorge, na Barra - Marcio Mercante / Agência O Dia

Publicado 07/08/2021 11:23 | Atualizado 07/08/2021 13:55

Rio - Uma confusão generalizada terminou em tiros e três pessoas foram baleadas, na madrugada deste sábado (7), em um posto de combustível na Estrada de Jacarepaguá, no bairro Anil, na Zona Oeste do Rio. Entre os envolvidos, estão o oficial do Exército Brasileiro, Ariel Oliveira Aires, de 27 anos, e o taxista Guilherme Ribeiro, de 41, ambos atingidos no peito. Já a terceira vítima, Mick Souza Goulart, foi baleada na perna.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. O estado de saúde do tenente do Exército e do taxista é considerado grave. Guilherme Ribeiro precisou passar por cirurgia.

Testemunhas relataram que a discussão começou na loja de conveniência do local entre o militar e o taxista, mas não souberam o motivo. No meio da briga, ambos sacaram suas armas e atiraram um contra o outro.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá), que estava em patrulhamento nas imediações, foi acionada para uma ocorrência com tiros. No local, os militares encontraram "três homens feridos por disparos de arma de fogo, que teriam se ferido após desentendimento".

Ainda segundo a PM, uma pistola calibre .40 e um revólver calibre .38 foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).

Procurada, a Polícia Civil disse que as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato.

Já o Comando Militar do Leste informou "que não comenta casos que estejam sendo tratados pelos órgãos de Segurança Pública".