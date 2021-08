Presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, entrega certificados para agentes de trânsito do Norte Fluminense - Divulgação

Publicado 07/08/2021 12:15 | Atualizado 07/08/2021 12:18

Rio - O presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, participou, na sexta-feira (6), da solenidade de entrega de certificados de conclusão do curso de atualização para agentes de trânsito do Norte Fluminense. Receberam os certificados os agentes de Campos, Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

"Foi um grande prazer entregar esses certificados para mais de 40 agentes de trânsito. O curso é fundamental para que os agentes se atualizem sobre o novo Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde abril", disse Konder.

A cerimônia foi realizada no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Darcy Ribeiro (Uenf), como parte da programação do Governo Presente no Norte e Noroeste Fluminense. Entre quinta-feira (5) e sábado (7), o governador Cláudio Castro está percorrendo os municípios da região, fazendo inaugurações de obras e anunciando investimentos.

O curso de atualização de agentes de trânsito foi realizado entre segunda-feira (2) e quinta-feira (5), no auditório do Sest/Senat, em Campos. Com uma carga de 32 horas, o curso atualizou os agentes sobre as alterações recentes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o Manual de Fiscalização, além de técnicas de abordagem de condutores. As aulas foram ministradas por instrutores da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran.