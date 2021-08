Fábio Pereira de Oliveira, o 'Fábio Gordo', foi morto a tiros na noite desta sexta-feira em Cosmos - Reprodução

Publicado 07/08/2021 13:25 | Atualizado 07/08/2021 13:53

Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da execução do miliciano Fábio Pereira de Oliveira, conhecido pelo apelido de 'Fábio Gordo'. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (6), na Rua Brandão Monteiro, na comunidade Vila do Céu, em Cosmos, Zona Oeste do Rio. O bandido era apontado pela polícia como um dos fundadores do grupo paramilitar conhecido como 'Liga da Justiça'.

Câmara de segurança flagra momento que miliciano Fábio Pereira de Oliveira, o Fábio Gordo, é assassinado com tiros de fuzil e pistola em Cosmos.



Fábio havia acabado de chegar na porta de um bar e conversava com algumas pessoas. Em poucos segundos, um homem encapuzado armado com um fuzil aparece nas imagens. O executor atira pelas costas da vítima e sua arma trava. Um segundo atirador, com uma pistola, desce de um carro e atira novamente. De dentro do veículo, um Fiat Palio Weekend, o motorista também faz disparos na direção de Fábio Gordo. Os criminosos fogem em seguida.

Com os disparos, uma mulher que estava trabalhando no bar foi baleada. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Para a polícia, ela contou que não identificou os atiradores.

Testemunhas relataram que Fábio Gordo era apontado como a principal liderança na comunidade. Ele era um dos homens de confiança do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto em junho deste ano após reagir uma ação policial.

Com a morte de Ecko, grupos paramilitares se dividiram e passaram a travar uma guerra descontrolada pela disputa de território.

Atualmente o miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Danilo do Jesuítas ou Tandera, se tornou o miliciano mais procurado do Rio. Ele é apontado pela polícia como o responsável pela guerra da milícia na Zona Oeste.

*Colaborou o estagiário Gabriel Leonan, sob supervisão do repórter