Billy foi encontrado na manhã desta sexta-feiraPolícia Militar / Divulgação

Publicado 23/07/2021 11:42

De acordo uma das donas do cão, que preferiu não se identificar, parentes dela passavam pelo local durante uma viagem com destino a Minas Gerais, quando quatro homens fortemente armados desceram de um veículo e pediram para que o motorista parasse.

"Tudo aconteceu antes do primeiro pedágio da Rio-Teresópolis. Houve a interceptação de quatro homens com armas. O carro que estava na frente tentou fugir mas foi alvejado várias vezes. Logo atrás, vinha o carro do meu filho. Os criminosos foram até lá e fizeram todo mundo sair. Lá dentro também estava a minha nora, minha neta de seis anos e o cachorro", conta.

Ela continua dizendo que o filho dela saiu imediatamente do carro e foi para o banco de trás para ajudar a esposa a pegar a criança e o animal. "Nesse meio tempo, os bandidos tentaram ligar o carro e não conseguiram. Meu filho então teve que ir lá ajudar. Ele segurava o cachorrinho, fez o que tinha que fazer e quando foi para fora do veículo, os criminosos mandaram ele largar o animal".

