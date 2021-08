Thiago de Oliveira, o Rato, é apontado como número dois na hierarquia do tráfico de drogas na Rocinha - Reprodução

Thiago de Oliveira, o Rato, é apontado como número dois na hierarquia do tráfico de drogas na RocinhaReprodução

Publicado 08/08/2021 13:06 | Atualizado 08/08/2021 14:52

Rio - Agentes do programa de segurança Leblon Presente prenderam neste sábado o traficante Thiago de Oliveira, o Rato. Segundo a polícia, ele é apontado como segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas na Rocinha, na Zona Sul do Rio. O criminoso ainda tentou subornar os agentes em troca de sua liberdade.

Rato foi capturado na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon. Agentes que patrulhavam a região o abordaram no momento em que estacionava uma moto BMW roubada.

O criminoso mostrou nervosismo durante a abordagem e, após consulta, foi constatado dois mandados de prisão em aberto contra ele. Rato foi levado para 14ª DP (Leblon) e já está preso no sistema prisional.

Rato é ligado ao Comando Vermelho (CV) e faz parte da quadrilha do traficante John Wallace da Silva Viana, o Johnny Bravo, aliado e sucessor de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, preso em 2017 e condenado a mais de 13 anos.

Após a prisão de 157, Johnny Bravo passou a comandar a Rocinha. Ele é conhecido pelo lado extremamente vaidoso, sempre flagrado na comunidade usando roupas grifes caras.