Forças de segurança apreendem quase três toneladas de maconha que seria entregue nas comunidade do Rio - Divulgação

Publicado 08/08/2021 12:12 | Atualizado 08/08/2021 12:16

Rio - Cerca de 2,7 toneladas de maconha foram apreendidas, na tarde deste sábado (7), em uma ação integrada entre as polícias Civil do Rio e Militar de São Paulo e a Polícia Federal. O material estava em um caminhão de cargas interceptado na cidade de Andradina, em São Paulo.

De acordo com investigações da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) a droga saiu de Mato Grosso do Sul e tinha como destino final comunidades do Rio ligadas à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). A apreensão gera um grande prejuízo para os traficantes.

As drogas estavam escondidas em caixas de papelão. Duas pessoas acabaram detidas e foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba no estado de São Paulo, onde foram autuadas por tráfico de drogas.

"A interação entre as forças de segurança foi imprescindível uma vez que as organizações criminosas ligadas ao narcotráfico vêm atuando de forma a dificultar apreensões desse porte no território fluminense, utilizando municípios do estado de São Paulo e de Minas Gerais como entrepostos", destacou a Polícia Civil.