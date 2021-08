Luiz Francisco - AFP

Publicado 05/08/2021 04:02

Japão - O Brasil esteve muito perto de ter dois representantes no pódio do skate park nas Olimpíadas de Tóquio, que foi definido nesta quinta-feira. Por menos de um ponto, Luiz Francisco não ficou com o bronze e fez companhia ao compatriota Pedro Barros, que levou a prata. Após a decisão, o brasileiro reclamou da nota recebida em sua última volta, quando teve seu melhor desempenho.

"Minha última volta foi igual à da eliminatória, até melhor, que dei um 540° no fundo, então consegui colocar mais uma manobra e pontuação foi menor. Não entendi, né? Esperava que fosse maior a pontuação, porém não é (culpa) deles, da última vez a gente fez o protesto, viralizou e tudo mais, e continua sendo deles, então a gente tem que respeitar, erguer a cabeça e tentar ir para o próximo. Paris 2024 está aí logo logo, só três aninhos e a gente continua nessa busca", disse Luizinho à TV Globo.

O skatista brasileiro, porém, preferiu não comparar sua exibição com a do americano Cory Juneau, que acabou em sua frente e faturou o bronze.

"Melhor que a dele, não sei, o skate é muito subjetivo para falar "a minha foi melhor que a dele". Achei que minha pontuação seria mais alta pelo meu rolê, não digo em comparação com a dele. Achei que vir de uma eliminatória com 84, fazer a mesma, até melhorar, e tirei 83? Na minha cabeça ficou estranho. Posso rever o vídeo depois, posso mudar de opinião, porém, momentaneamente, com a primeira impressão que tenho, é que seria maior", completou.