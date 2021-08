Bruna Farias, Ana Claudia Lemos, Vitória Rosa e Rosângela Santos - AFP

O revezamento 4x100m feminino do Brasil ecaiu fora das Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta quarta-feira no Brasil (manhã de quinta-feira no Japão), o time ficou em quinto lugar em sua série com a marca de 43s15, terminando em 11º no geral e sem a vaga na decisão. O quarteto foi formado por Bruna Farias, Ana Claudia Lemos, Vitória Rosa e Rosângela Santos.

Na história, o 4x100m masculino do Brasil possui três pódios: bronzes em Atlanta 1996, prata em Sydney 2000 e bronze em Pequim 2008. Mas, em Londres 2012 ficou fora da final e, na Rio 2016, terminou em sexto lugar.

Já o 4x100m feminino do Brasil foi bronze nas Olimpíadas de Pequim 2008, em Londres 2012 ficou em sétimo lugar, a na Rio 2016 acabou parando na semifinal.