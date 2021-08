Ginasta Flávia Saraiva - Foto: Luis ROBAYO / AFP

Rio - A ginasta Flávia Saraiva foi eliminada na final da trave pelas Olimpíadas, após ficar na sétima colocação que teve a Simone Biles levando o bronze. Em entrevista à "Bandsports", destacou a oportunidade de estar participando dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Foi uma semana muito conturbada, mas eu acho que isso tudo é um bem maior. Eu acho que tem pessoas que vem para brilhar, conquistar e eu me sinto assim. Me sinto muito conquistadora de tudo. Estar aqui é um sentimento muito grande para mim”, disse Flávia Saraiva.

Em maio, a atleta precisou se recuperar de uma lesão no tornozelo para estar no Japão. No entanto, voltou a lesionar na classificatória, o que forçou a ginasta a desistir dos outros aparelhos e focar na trave.

“Eu vou olhar para trás e sentir que foi um bom trabalho. Não foi só agora, foram dois meses tentando voltar a treinar para poder competir. Fui tentando voltar a treinar, tentando competir, tentando correr atrás, treinando para chegar aqui”.