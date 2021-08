Gabigol e Renato Gaúcho - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/08/2021 18:54

Rio - Nos bastidores da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve uma resenha entre os jogadores e técnico Renato Gaúcho. Na ocasião, o atacante do Rubro-Negro brinca com o treinador que dispara "O que você tem de idade, tenho de título".

"Me manda currículo lá...", disse Gabigol. "Meu amigo, o que você tem de idade eu tenho de título", rebate Renato Gaúcho.

Em tom de brincadeira, Renato Gaúcho comentou em coletiva na vitória por 6 a 0 sobre o ABC, pela Copa do Brasil, que o atacante do Flamengo é "o chato do grupo". Durante a partida, Gabigol ficou irritado após ter sido substituído, apesar de ter marcado dois gols.

"Ele é chato de manhã, de noite e de tarde. É o chato do grupo. É um dos que não gosta de sair", disse Renato Gaúcho. Em outro momento, o técnico do Rubro-Negro chegou a comentar que o atacante "ainda não estava pronto para ver o seu DVD", onde consta todos os gols que ele mesmo marcou durante a carreira como jogador.