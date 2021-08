Willian Arão - fotos Alexandre Vidal / Flamengo

Willian Arão fotos Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/08/2021 12:54

Rio - Contratado em 2016 após imbróglio envolvendo o Botafogo, o volante Willian Arão, do Flamengo, está perto de marcar seu nome na história do Rubro-negro. O volante se aproxima do Top 5 que mais atuou pelo clube em partidas do Campeonato Brasileiro. Atualmente com 169 jogos disputados, Arão precisa de apenas mais dois jogos para passar o ex-zagueiro Ronaldo Angelim e ingressar no pelotão principal do ranking. A informação é do site "ge.globo".

Restando 26 rodadas para o Flamengo neste Brasileirão, Arão tem tudo para ultrapassar o quarto colocado Adílio, ídolo na Gávea, que tem 181 jogos, e terminar o ano atrás apenas de três lendas da história da instituição. Completam a lista Zico (249 jogos), Júnior (265 jogos) e o recordista Léo Moura (314 jogos).

Publicidade

"Uma honra alcançar um número tão expressivo ao lado de grandes jogadores que fizeram sucesso com essa camisa. Nunca imaginei quando cheguei aqui que iria alcançar essa marca tão expressiva. Feliz demais, mas quero ir ainda mais longe, continuar jogando e correspondendo e ajudar o Flamengo dentro do campo, e claro alcançar mais títulos", disse Willian Arão em entrevista ao "ge".

Arão deve completar o jogo de número 170 no próximo fim de semana, pela 15ª rodada do Brasileirão, contra o Internacional. O volante deve ficar de fora do duelo contra o ABC, pela Copa do Brasil, já que o técnico Renato Gaúcho deseja utilizar os considerados reservas.