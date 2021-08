Gustavo Ribeiro comemorando o gol do Flamengo sobre o Corinthians - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - A chegada de Renato Gaúcho alterou os rumos do Flamengo na temporada. Após um período irregular sob comando de Rogério Ceni, a equipe rubro-negra recuperou o alto nível e acumula seis vitórias em seis partidas com o novo treinador. De acordo com o zagueiro Gustavo Henrique, os pedidos de Renato no vestiário vêm sendo importante para a arrancada do time.

Um exemplo aconteceu no último domingo, na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Com domínio completo da partida, o Flamengo foi para o intervalo com 3 a 0 e o triunfo encaminhada. A postura do técnico, no entanto, foi de manter a seriedade e o controle do jogo. Apesar de sofrer um gol, foi isso que foi visto no segundo tempo.



– Ele pede para a gente continuar com a mesma humildade. A gente sabe que, tomando um gol, anima os caras novamente. As vezes a gente acaba tomando outro gol e coloca um fogo em um jogo que já estava controlado. Então ele pediu a mesma seriedade que a gente já estava fazendo. Tentávamos procurar o gol. Acredito que caiu o ritmo no segundo tempo, pelo resultado, mas em nenhum momento a gente parou de dominar o jogo. Tínhamos o controle do jogo. Acho que isso é o mais importante - disse Gustavo Henrique à FlaTV.

Autor do segundo gol do Flamengo na partida, Gustavo Henrique vive fase artilheira no Flamengo. No fim de semana anterior, ele já havia balançado as redes na goleada rubro-negra sobre o São Paulo.



Titular absoluto com Renato Gaúcho, o defensor deve ser poupado da viagem para o Rio Grande do Norte, onde o Flamengo encara o ABC na quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Rubro-Negro goleou por 6 a 0 e encaminhou a vaga.