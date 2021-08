Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/08/2021 00:00

Se o Flamengo de Arrascaeta (foto) não tivesse esfriado no segundo tempo, o Corinthians estaria amargando uma daquelas goleadas históricas. Jogo fácil do primeiro ao último minuto, 3 a 0 no primeiro tempo com duas bolas no travessão e um gol do Bruno Henrique anulado. O primeiro tempo rubro-negro foi o melhor dos últimos tempos, com toques rápidos, aproximações facilitando as ações ofensivas, dois ou três em cima do adversário para retomada das bola, entusiasmo, vibração e alegria abafando um assustado Corinthians que praticamente não jogou. Foi um jogo de uma equipe só e uma vitória importante que confirma o Flamengo como candidato real ao tricampeonato brasileiro. Renato Gaúcho alcança a sexta vitória, com 24 gols marcados, três sofridos, 24 pontos ganhos, oito a menos que o líder Palmeiras com dois jogos a menos, buzinando, piscando farol, cantando pneus e pedindo passagem. Galera faz a festa vendo o Mengão sacudindo o que vê pela frente.





PAU A PAU NA SÉRIE B

Na difícil corrida para voltar para a divisão de elite do futebol brasileiro, Vasco e Botafogo estão lado a lado, com 22 pontos em cinco jogos, seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O Botafogo, em nono lugar na tabela de classificação, e o Vasco, em décimo, estão separados por um gol no quesito desempate. Os técnicos Enderson Moreira e Lisca assumiram juntos, mas enquanto Enderson só venceu, o colega já perdeu duas partidas. O Vasco até tem jogado bem, mas o ataque perde muitos gols, deixando o Lisca doido.

PEDALADAS

No GP da Hungria de Fórmula-1 aconteceu tudo: chuva, acidentes, largada com um carro só, vitória improvável do francês Esteban Ocon, Lewis Hamilton em terceiro assumindo a liderança e Reginaldo Leme dizendo no microfone da Band que previu tudo no Jornal Nacional. Que trombada.

O empate em 0 a 0 Internacional e o Cuiabá, no Beira-Rio, entornou o chimarrão. A galera quer a cabeça do técnico Diego Aguirre na cuia.

BOLA DENTRO

O Fluminense colocou as coisas nos lugares goleando o Criciúma por 3 a 0, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Passou de fase, faturou quase 4 milhões e sossegou o ambiente.

BOLA FORA

VAR no vôlei: a imagem mostra a bola dentro ou fora, e o jogo segue em segundos. No futebol, os caras levam tempo, parecem esperar ajuda de fora. Parto de porco espinho.