Por conta da pandemia da covid, Maracanã não recebe públicoDaniel Castelo Branco

Publicado 28/07/2021 03:00

A volta dos torcedores ao Maracanã é questão de tempo, só não aconteceu até agora porque aqueles que tem o poder de decisão usam o tema para fazer politica. Em qualquer assunto que um adversário se posiciona a favor, o lado oposto se coloca contra e o futebol entra nessa como instrumento de manobra. Vinte ou trinta mil torcedores no Maracanã correriam muito menos riscos de contaminação pelo vírus covid-19 do que os seiscentos mil trabalhadores que diariamente se a amontoam nos trens, metro, barcas, BRT e demais transportes públicos. Os mesmos que fecham questão contra a presença de público no Maracanã são os que liberam espetáculos em ambientes fechados. Num domingo de sol as praias do Rio recebem o equivalente a cinquenta Maracanãs lotados, isso no inverno carioca e se procurarmos direitinho não será difícil encontrar alguns dos mesmos que vetam a galera nas arquibancadas se bronzeando nas areias do Leblon.



A LIGA

A criação de uma Liga composta pelos vinte clubes da Série A para gerenciar os negócios é considerada solução para a ressurreição do combalido futebol brasileiro. O que mais uma vez pode prejudicar a execução do projeto é a ambição na hora da partilha. No primeiro momento todos aprovam, depois cada um trata de puxar a brasa para sua sardinha. Cachorro só é o melhor e mais fiel amigo do homem porque não aprendeu a contar dinheiro.



PEDALADAS

Em longa e tumultuada reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, ex-Presidente Kleber Leite teve grande benemerência mantida.

No futebol em Tóquio as meninas do Brasil venceram Zâmbia por 1 x 0, passaram para quartas de final e sexta-feira enfrentarão o Canadá.

Ronaldinho Gaúcho fazendo a cabeça de Messi para que permaneça no Barcelona.



BOLA DENTRO

Olimpíada sem público é como um programa de esportes na televisão, mas a façanha da pequena Raissa, 13 anos, a Fadinha do Skate, quebrou o gelo e emocionou geral.



BOLA FORA

Márcio Tanure foi expulso no jogo Flamengo x São Paulo. Médicos não podem deixar o campo, mas mandar mudar de lugar foi ridículo. Cabia aplicar o vermelho e relatar na súmula.