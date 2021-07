Rio de Janeiro,(RJ), 25.07.2021 - FUTEBOL / FLAMENGO X SÃO PAULO - Partida entre Flamengo e São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo e São Paulo jogam pela 13ª rodada do Campeonato brasileiro Serie A no Estádio Maracanã neste domingo . Foto: Fábio Costa/Ag. O Dia - Fábio Costa/Ag.O Dia

Início do segundo tempo, São Paulo 1 a 0. Mas o Flamengo reagiu, botando fogo pelas narinas como um dragão enfurecido. Renato mandou para campo Michael e acedeu o Buscapé, acelerou o ritmo enquanto o São Paulo, assustado, perdia o equilíbrio físico e emocional. Com total domínio do jogo, partiu pra cima e moeu o adversário, que cedo dobrou os joelhos diante de um Flamengo avassalador. Bruno Henrique assumiu o protagonismo e deu show como nos bons tempos, desmontando o sistema defensivo paulista e fazendo quatro para valer três dos cinco gols. Gustavo Henrique (foto) completou o banho de bola, e ainda teve gol de Wellington (contra). Flamengo com a cara de Flamengo, jogando com garra e alegria do jeitinho que a galera gosta. Na transmissão da Tupi, o Garotinho José Carlos Araújo perguntou o que mudou no Flamengo. Respondi: o ambiente, com a troca de treinador. Isso vai durar? Tudo tem princípio, meio e fim. Vamos curtir enquanto dure.

BONS VENTOS ENDOIDADOS

Lisca mal teve tempo para decorar os nomes dos jogadores e já comemora a primeira vitória no comando do Vasco. Chegou logo goleando o Guarani por 4 a 1, no sábado à noite, em São Januário, com a equipe sobrando em campo. O que fez de diferente o Lisca? Aparentemente, as novidades foram o ânimo e a disposição dos jogadores, talvez contagiados pelo alto astral do novo comandante. O começo de sua passagem pelo Cruzmaltino não poderia ter sido melhor: Lisca agitou geral e deixou a galera vascaína doida.

PEDALADAS

A França vence os Estados Unidos no basquete masculino nos Jogos de Tóquio por 83 a 76. Mesmo levando em conta que o time francês é bom, não deixou de ser uma zebra olímpica.

O técnico Enderson Moreira também chegou vencendo no Botafogo. Foi só 1 a 0 no Confiança, mas faturou três pontinhos na Série B do Brasileiro e isso é o que importa.

Mesmo com o técnico Felipão, o Grêmio segue arrastando pesadas correntes no Brasileirão.

BOLA DENTRO

Quinze gols em quatro jogos, apenas dois sofridos, a imensa Nação Rubro-Negra se beliscando para se certificar de que não está sonhando. Renato Gaúcho acordou o Gigante.

BOLA FORA

Jogando com dez jogadores desde os 13 minutos do primeiro tempo quando Douglas Luiz foi expulso, Brasil não saiu do 0 a 0 com a Costa do Marfim na Olimpíada de Tóquio.