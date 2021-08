Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 01/08/2021 00:00

Com dois jogos a menos, o Flamengo entrou na 14ª rodada com dez pontos a menos do que o líder Palmeiras e a missão do Renato (foto) é acelerar a escalada e terminar o turno brigando pela ponta. O retrospecto é animador, cinco jogos, cinco vitórias, 21 gols marcados, média de mais de 4 gols por jogo e apenas dois sofridos. Esta tarde, contra o Corinthians, em São Paulo, o grau de dificuldade aumenta, o clássico tem sua magia, reúne a maior massa torcedora do continente e faz tremer o mundo da bola. O favoritismo do Flamengo não é certeza de vitória e o problema está na expectativa. A galera rubro-negra, mal-acostumada não faz por menos, só quer saber de quanto vai ganhar e isso aumenta as dificuldades porque o adversário se mobiliza para tentar cortar a trajetória. O Corinthians vem reagindo bem sob comando de Silvinho e certamente será adversário mais difícil de ser abatido do que os anteriormente triturados pela máquina moedora.

Publicidade

NÃO GOSTOU

Para não dizer que negou, a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de público no Maracanã para o jogo entre Flamengo e Olímpia, pela Copa Libertadores, no dia 18 de agosto, desde que no máximo com dez por cento da capacidade do estádio, o que equivale a cerca de seis mil lugares e também com exigência de comprovação de vacina. O Flamengo considera comercialmente inviável e queria a liberação de, no mínimo, trinta por cento dos acentos. O clube rubro-negro trabalha agora para levar o jogo para fora do Rio.

Publicidade

PEDALADAS

Publicidade

A seleção brasileira masculina derrota o Egito com dificuldades por 1 a 0 e enfrentará o México nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Matheus Cunha, autor do gol, deixou o campo com contratura muscular.

O Flamengo vende o atacante Rodrigo Muniz para o Fulham, da Inglaterra, por 50 milhões de reais. Promoção Pegue e Pague na base rubro-negra.

Publicidade

Luiz Penido está perto de voltar para a Rádio Tupi.

Publicidade

BOLA DENTRO

O Everton, da Inglaterra, não se opôs, cedeu Richarlison para a Seleção olímpica e já vê cotação do atacante disparar no mercado mundial. Propostas pelo atacante na mesa.

Publicidade

BOLA FORA

Publicidade

A seleção brasileira feminina de futebol decepciona e é eliminada pelo Canadá, encerrando um ciclo que teve em Marta sua estrela máxima.