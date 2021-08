Thiago Mendes - Divulgação

Thiago MendesDivulgação

Publicado 02/08/2021 18:58

Com calma e paciência, o Flamengo vai aos poucos na tentativa de fechar a contratação de Thiago Mendes, do Lyon. Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor e vice de futebol do Rubro-Negro, respectivamente, que estão na Europa há mais de uma semana, se encontraram com Juninho Pernambucano, dirigente do time francês, pela primeira vez desde que a negociação começou, em julho.

Os dois dirigentes do Flamengo ficaram uma semana em Portugal e chegaram no último domingo em Lyon para intensificar o intensificar o interesse em Thiago Mendes. Nesta segunda-feira, Spindel e Braz foram ao clube e tiveram a conversa olho no olho, o que ajuda o diálogo, mas não diminui o grau de dificuldade da transação.

Publicidade

O Lyon, mesmo não tendo Thiago Mendes no plano da comissão técnica, não facilita e mantém exigências para liberar o volante ao Flamengo: empréstimo com obrigação de compra, com um valor considerado alto pela diretoria rubro-negra.

O Flamengo, por entender que o momento não cabe para grandes investimentos no mercado, quer ter Thiago Mendes por empréstimo, com opção de compra, modelo de negócio que não agrada ao Lyon, que investiu mais de 20 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Lille.

Publicidade

Enquanto isso, nas redes sociais, a esposa de Thiago Mendes faz publicações que não escondem nem um pouco a vontade do casal. Nas últimas horas, Kelly Mendes divulgou uma mensagem do marido em que ele diz que "semana que vem estou aí (no Brasil), se Deus quiser".