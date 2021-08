Mané Garrincha, em Brasília, recebeu Flamengo x Defensa pela Libertadores - Alexandre Vidal / Flamengo

Mané Garrincha, em Brasília, recebeu Flamengo x Defensa pela LibertadoresAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 01/08/2021 23:01

O local do jogo entre Flamengo e Olímpia, pela partida da volta das quartas de final da Libertadores, no dia 18 de agosto, tem palco definido: Mané Garrincha, em Brasília. Os dois clubes, segundo apurou a reportagem, já receberam o documento oficial da Conmebol, assinado por Frederico Nantes, Diretor de Competições da entidade.

Anteriormente, o jogo estava marcado para acontecer no Maracanã, mas como a Conmebol liberou a presença de público nos estádios na Libertadores e na Sul-Americana, o Flamengo pretende ter a torcida no jogo e decidiu por atuar no Mané Garrincha, já que o decreto do Distrito Federal libera 25% da capacidade do estádio.

Publicidade

No Rio de Janeiro, a liberação da Prefeitura para este jogo, após pedido do Flamengo, foi de apenas 10% da capacidade do Maracanã. No ponto de visto financeiro não vale para o Rubro-Negro mandar o jogo na capital carioca, pois o custo para realizar o evento seria alto e, consequentemente, poderia dar prejuízo aos cofres do clube.

Nas oitavas de final, diante do Defensa y Justicia, o Flamengo acabou pagando alto nos custos no Mané Garrincha e teve um prejuízo de cerca de R$ 300 mil. Para o duelo com o Olímpia, a diretoria renegociou os valores com a Arena BSB, empresa que administra o estádio, e entendeu que o melhor caminho é mesmo levar o confronto para o Distrito Federal.