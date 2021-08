Victor Hugo - Divulgação

Victor HugoDivulgação

Publicado 31/07/2021 22:19 | Atualizado 01/08/2021 09:44

O Flamengo bateu o São Paulo de virada, por 2 a 1, neste sábado, e se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, com gols de Mateusão e Victor Hugo, que fez o segundo do Rubro-Negro e o que garantiu a vaga à decisão. O que poucos sabem é que o camisa 18 fez tratamento intensivo após sofrer um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda.

A última partida de Victor Hugo havia sido no dia 8 de julho. Desde então, o jovem meia fez de tudo para conseguir ser relacionado para o duelo com o São Paulo deste sábado. Ao longo desta semana, o garoto seguiu um planejamento especial do Departamento Médico para ficar apto e à disposição do técnico Junior Bezerra.

Publicidade

Mesmo sem dores, Victor Hugo não estava com o ritmo de jogo ideal, mas por conta da importância do confronto, a comissão técnica decidiu por relacioná-lo e o deixou no banco de reservas. A ideia era utilizá-lo em caso de urgência, o que aconteceu: o meia foi acionado, chamou a responsabilidade e mostrou poder de decisão ao marcar o gol da classificação.

Após o jogo, Victor Hugo falou sobre a classificação e ressaltou o grupo do Flamengo:

Publicidade

#VamosFlamengopic.twitter.com/PPnBHcxU6j Decisivo, Victor Hugo fez questão de elogiar o grupo! #GarotosDoNinho

Publicidade

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Vasco e Cruzeiro neste domingo, em São Januário. No jogo de ida, em Belo Horizonte, o resultado ficou em 2 a 2.

Victor Hugo é tratado como joia no Flamengo. Com características de um camisa 10 clássico, ele está sendo lapidado pela diretoria, que vê um futuro promissor no garoto. O atual vínculo do meia com o Rubro-Negro vai até junho de 2025, com multa rescisória de craque: 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais.

Publicidade

Mesmo com 17 anos, Victor Hugo, em 2020, quando tinha apenas 16 anos, fez quatro jogos pelo Sub-20 e balançou a rede uma vez. Neste ano, em dez partidas pelo Sub-17 já foram seis gols feitos.