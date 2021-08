Mané Garrincha, em Brasília, recebeu Flamengo x Defensa pela Libertadores - Alexandre Vidal / Flamengo

Após transferir o jogo contra o Olímpia, pelas quartas de final da Libertadores, do Maracanã para o Mané Garrincha, em Brasília, como o Jornal O Dia antecipou, o Flamengo agora trabalha para iniciar a venda de ingressos para este duelo já nesta quinta-feira.

Segundo apurou a reportagem, os valores cobrados para o jogo contra o Olímpia serão idênticos aos do duelo com o Defensa y Justicia: de R$140,00 a R$500,00, e os sócios-torcedores contarão com prioridade de acordo com o plano contratado, além de 50% de desconto no valor da inteira. A diferença, entretanto, será no número de pessoas que poderá marcar presença no Mané Garrincha. Nesta terça-feira, o Governo do Distrito Federal emitirá um novo decreto flexibilizando as medidas sanitárias e ampliando a capacidade dos estádios de 25% para 30%.

Com a alteração, o público máximo passa de 18 para 22 mil no Mané Garrincha. O que também será alterado será o período de coleta do teste PCR. No decreto anterior, do dia 15 de julho, o exame deveria ser feito com 48h de antecedência em relação à realização da partida. No novo texto, a exigência do prazo será de 72h.

Menores de idade e grávidas, que antes não podiam marcar presença nos estádios, também terão a entrada liberada. No caso dos adolescentes, a apresentação de um teste PCR negativo para a Covid-19 será obrigatória. Já as grávidas precisarão apresentar o cartão de vacinação com a imunização completa, e a segunda dose terá de ser aplicada com no mínimo 15 dias de antecedência em relação ao jogo.