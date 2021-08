Thiago Mendes - Lyon

Thiago MendesLyon

Publicado 03/08/2021 17:55 | Atualizado 03/08/2021 18:13

Muito difícil, mas não impossível. Esse é o sentimento do Flamengo na tentativa de contratação de Thiago Mendes, do Lyon. Para intensificar o interesse, Bruno Spindel e Marcos Braz, diretor e vice de futebol do Fla, respectivamente, viajaram à França e tiveram a primeira reunião presencial com o time francês na tentativa de repatriar o volante, mas precisarão subir de escalão nas conversas com a equipe europeia para conseguir convencer o presidente Jean-Michel Aulas.

No encontro, que aconteceu em um restaurante em Lyon, com Juninho Pernambucano, ex-jogador e atualmente Diretor Esportivo da equipe francesa, a negociação não avançou. Pelo contrário. Os representantes do Flamengo perceberam que contratar Thiago Mendes pelo modelo de transação proposto será mais difícil do que imaginavam.

No encontro, o Rubro-Negro manteve a oferta: empréstimo com opção de compra avaliada em 9 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, ao término do vínculo. O Lyon, representado por Juninho Pernambucano, bateu o pé e disse que a condição para liberar Thiago Mendes é com obrigação de compra ao término do empréstimo.

Juninho Pernambucano deixou claro na conversa com Braz e Spindel que, no ponto de vista esportivo, ele, como Diretor do Lyon, topa o empréstimo de Thiago Mendes ao Flamengo, pois seria uma chance de o jogador de 29 anos se valorizar novamente na carreira. Mas, pelo lado financeiro, o presidente do time, Jean-Michel Aulas, não aprova.

Juninho explicou aos dirigentes do Flamengo que, como o Lyon desembolsou € 22 milhões + €3 milhões em bônus para Thiago Mendes do Lille, a oferta rubro-negra, no ponto de vista financeiro, precisa melhorar para o presidente Jean-Michel Aulas topar ceder o volante.

Como Braz e Spindel perceberam que contam com o "apoio" de Juninho Pernambucano no empréstimo, pelo lado esportivo, a dupla rubro-negra decidiu mudar a estratégia e iniciaram as conversas com o braço direito do mandatário do Lyon: Vincent Ponsot, que possui o cargo de Gerente Geral de Futebol do time francês.

A favor do Flamengo está a vontade de Thiago Mendes e da sua família. A esposa do volante faz publicações todos expondo o desejo do marido de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa rubro-negra. Recentemente, Kelly Mendes divulgou uma mensagem do marido em que ele diz que "semana que vem estou aí (no Brasil), se Deus quiser". Além disso, ela responde a torcedores do time carioca no privado, aumentando ainda mais as expectativas.

Por outro lado, essa exposição atrapalha de certa forma as tratativas. Na França, a diretoria do Lyon acompanha a postura da esposa de Thiago Mendes e entende que, agindo dessa maneira, Kelly Mendes está desvalorizando o próprio marido no futebol europeu e que não será isso que fará o presidente do time francês aceitar a oferta do Flamengo.

Thiago Mendes está no Lyon desde 2019, quando foi contratado junto ao Lille por € 22 milhões + €3 milhões, algo em torno de R$ 110 milhões pela cotação da época, e tem contrato até junho de 2023. Atualmente, o volante não goza de tanto prestígio com o treinador da equipe, Peter Bosz, e não é uma das primeiras opções para a posição, mesmo com a venda de Jean Lucas ao Monaco.