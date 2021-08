Everton Felipe - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/08/2021 17:39 | Atualizado 03/08/2021 17:44

O meia Everton Felipe está de saída do São Paulo. O jogador e o seu representante, Marineu, chegaram a um acordo nesta terça-feira com o Tricolor para assinar a rescisão contratual e ficar livre para fechar com o Sport, clube que o revelou. O vínculo com o Leão será até dezembro de 2022.

Everton Felipe tinha contrato com o São Paulo até dezembro de 2022 com o São Paulo, mas decidiu abrir mão do que tinha a receber, pois não estava tendo oportunidades, e decidiu voltar ao Sport para reconquistar o bom futebol.