O americano Rai Benjamin, o norueguês Karsten Warholm e o brasileiro Alison dos Santos fizeram grandes marcas nos 400m com barreiras - AFP

Publicado 03/08/2021 18:24 | Atualizado 03/08/2021 19:11

Tóquio - Décimo quarto brasileiro a conquistar medalha nas Olimpíadas de Tóquio, Alison dos Santos, de 21 anos, chamou a atenção ao bater continência para a bandeira do Brasil, durante a cerimônia de premiação. O atleta, que ficou em terceiro nos 400 metros com barreiras — primeira medalha do Brasil na história da modalidade — foi o primeiro integrante do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) a fazer o gesto nesta edição dos jogos.

A ação do atleta pode ser polêmica, uma vez que o país enfrenta crise política envolvendo o atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército e possui entre seus ministros outros militares. A crise se intensifica durante a pandemia por covid-19

Assim como aconteceu em outras edições dos jogos, o gesto faz parte de uma conduta normal entre atletas que fazem parte do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas, na Marinha do Brasil. É o caso Alison, que é atleta do Pinheiros.

A carreira militar dos atletas prevê suporte financeiro com pagamento de soldo, assistência médica, acompanhamento nutricional e de fisioterapeuta. Além disso, Alison pode utilizar as instalações esportivas das Forças Armadas.