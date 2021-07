Interdição será de 13 horas, em ambos os dias - Foto: Divulgação

Interdição será de 13 horas, em ambos os diasFoto: Divulgação

Publicado 26/07/2021 22:35

ARRAIAL DO CABO – A Marinha do Brasil emitiu um comunicado, informando que vai interditar nesta terça (27) e quarta-feira (28), uma área marítima para a realização de manobras de embarcação militar no mar de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo o comunicado, a interdição será da Praia Grande a Ponta do Focinho, das 6h às 19h, nos dois dias.