Confraternização contou com a presença do prefeito da cidade, Marcelo Magno (à direita)Foto: Divulgação

Publicado 25/07/2021 21:40

ARRAIAL DO CABO – A Sala do Empreendedor, espaço criado para incentivar a formalização de novas empresas em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, completou dois anos de funcionamento. Na última quinta-feira (22), a equipe que coordena as atividades no local, realizou uma confraternização para celebrar a data, com a presença do prefeito da cidade, Marcelo Magno.

Segundo a Prefeitura, nos últimos 12 meses, foram criadas 131 novas empresas, sendo que 83% delas tiveram alvará automatizado. Ainda conforme o município, no mesmo período foram formalizados 438 Microempreendedores Individuais (MEIs).

Além de auxiliar os empresários no processo de formalização ou baixa, a Sala do Empreendedor também colabora com quem tem dúvidas relacionadas a declaração anual de faturamento, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), entre outros serviços.





Dúvidas relacionadas à Sala do Empreendedor pode ser solucionadas através do e-mail: [email protected] ou, pessoalmente, por meio do endereço: Avenida da Liberdade, s/n – Centro, em frente à sede da Prefeitura. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.