Guias participaram de palestra sobre a história da Paróquia Nossa Senhora dos RemédiosFoto: Divulgação

Publicado 22/07/2021 20:10

“Arraial a Pé”. A iniciativa tem o objetivo de capacitá-los para que eles possam explorar roteiros culturais, históricos e gastronômicos, juntos aos turistas que visitam o município. ARRAIAL DO CABO – Guias de turismo de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, participaram nessa quarta-feira (21), do projeto. A iniciativa tem o objetivo de capacitá-los para que eles possam explorar roteiros culturais, históricos e gastronômicos, juntos aos turistas que visitam o município.

O projeto incluiu visitação a alguns pontos turísticos da cidade, como o Museu Castorina Rodrigues Martins, e uma palestra com o padre Helcimar Sardinha, sobre a história da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, localizada no bairro Praia dos Anjos. Segundo a Prefeitura, em uma primeira etapa do projeto, os guias também tiveram uma aula teórica sobre a história da cidade.

Capacitação incluiu visitação a alguns pontos turísticos da cidade Foto: Divulgação