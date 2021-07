Publicado 21/07/2021 22:00

Covid-19. Segundo a Prefeitura, a imunização acontece em diferentes pontos da cidade, entre 9h e 16h. ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar nesta quarta-feira (22), pessoas com 35 anos de idade, contra a. Segundo a Prefeitura, a imunização acontece em diferentes pontos da cidade, entre 9h e 16h.

Já na sexta-feira (23), a cidade vai fazer uma repescagem para a aplicação da 2ª dose do imunizante. Ainda de acordo com a Prefeitura, para receber a dose da vacina, é preciso que o morador apresente um documento oficial com foto, comprovante de residência no município, além do cartão SUS.

QUINTA-FEIRA (22) – DAS 9H ÀS 16H

• Pessoas com 35 anos de idade.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Estratégia de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.

SEXTA-FEIRA (23) – DAS 9H ÀS 16H

• Repescagem para a aplicação da 2ª dose do imunizante.



LOCAL DE VACINAÇÃO



Associação Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos.