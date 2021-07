Publicado 22/07/2021 18:40

ARRAIAL DO CABO – Abrem nesta segunda-feira (26), e seguem até o dia 30 de julho, as inscrições para o Pré-vestibular Expresso , em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A cidade está entre as 10 das 92 do estado que vão receber a iniciativa, que tem o objetivo de preparar as pessoas que tenham interesse em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para fazer a inscrição, basta preencher um formulário [clique aqui] , disponível no site da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pelo projeto. Segundo a coordenação, serão oferecidas cem vagas para cada cidade. Podem se inscrever, alunos que já tenham concluído ou que estejam cursando o terceiro ano ensino médio.

O início das aulas está previsto para o dia 9 de agosto. Durante o curso preparatório, os alunos vão receber material impresso e digital de dez disciplinas, incluindo inglês e espanhol, e terão acesso, gratuito, à plataforma de estudos com postagem semanal de videoaulas, áudios, exercícios e simulados. Os monitores darão apoio pedagógico virtual durante o curso, que tem encerramento previsto para o mês de dezembro.