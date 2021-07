Trabalho se concentra nas avenidas Getúlio Vargas e Leonel de Moura Brizola, no Centro - Foto: Divulgação

Publicado 21/07/2021 20:30

ARRAIAL DO CABO – Agentes da Guarda Municipal de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, estão intensificando, a partir desta semana, as fiscalizações de trânsito no município. Segundo a Prefeitura, o objetivo é reduzir as infrações de trânsito, como estacionamento em local proibido e a circulação de veículos irregulares pela cidade.