Oficina vai acontecer a partir das 10h, na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande - Foto: Lucas Madureira

Oficina vai acontecer a partir das 10h, na Orla Flávia Alessandra, na Praia GrandeFoto: Lucas Madureira

Publicado 20/07/2021 23:00

Erica Paes, campeã mundial de jiu-jitsu, vai realizar um workshop, nesta sexta-feira (23), com o tema Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres, em “Empoderadas”, e vai acontecer a partir das 10h, na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande. ARRAIAL DO CABO – A ex-lutadora de MMA,, campeã mundial de jiu-jitsu, vai realizar um workshop, nesta sexta-feira (23), com o tema Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A iniciativa faz parte do projeto, e vai acontecer a partir das 10h, na Orla Flávia Alessandra, na Praia Grande.

A coordenação do projeto informou que a oficina vai seguir todas as medidas de prevenção à Covid-19, e pediu que as participantes compareçam ao local com roupa adequada para a prática de atividades físicas. O projeto “Empoderadas” é uma iniciativa do governo estadual, coordenado pela ex-lutadora Erica Paes, e tem o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.