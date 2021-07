Orca é da família dos golfinhos e pode chegar a pesar até nove toneladas - Foto: Divulgação

Orca é da família dos golfinhos e pode chegar a pesar até nove toneladasFoto: Divulgação

Publicado 20/07/2021 19:00 | Atualizado 21/07/2021 06:31

ARRAIAL DO CABO – A rota migratória das orcas, que passam por Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, será objeto de um estudo científico de um biólogo marinho. Segundo a Fundação Municipal de Meio Ambiente, que vai auxiliar no estudo, o doutor em biotecnologia marinha, Marcelo Tardeli quer analisar o comportamento da espécie na região.