Geovani vai disputar o título na categoria meio-médioFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2021 21:40

Geovani Rodrigues, de 25 anos, vai representar a cidade no Casuar Fight, competição que vai reunir lutadores de diversos lugares do país. ARRAIAL DO CABO – Um lutador de muay thai, morador de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, está se preparando para disputar um cinturão em uma competição que vai acontecer no próximo dia 21 de agosto, em São Paulo. O atleta, de 25 anos, vai representar a cidade no, competição que vai reunir lutadores de diversos lugares do país.

O atleta, que vai disputar o título na categoria meio-médio, treina desde os 16 anos de idade, e começou a lutar em 2015. Ele conta que está com boas expectativas para a competição e que a conquista do Casuar Fight pode alavancar a sua carreira.

“Com esse título, espero que abram novas portas para mais eventos de nome no país, conseguir patrocínio e realizar meu grande objetivo, que é chegar na Tailândia e disputar com os melhores da categoria”, afirmou o atleta, morador do distrito de Monte Alto.

O treinador e ex-lutador Pedro Rocha afirma que o atleta está confirmado no card principal do evento, e que Geovane é um forte muay khao, como são conhecidos os lutadores que dominam os golpes com o joelho e cotovelo, para vencer o oponente. “Ele vem se preparando há um bom tempo para este momento, se sente feliz pelo desafio de representar seu município e também o estado do Rio de Janeiro”, declarou Pedro.