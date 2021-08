Encontro teve a participação de membros de entidades religiosas de matrizes africanas - Foto: Divulgação

Publicado 20/08/2021 22:10

ARRAIAL DO CABO – Membros de entidades religiosas de matrizes africanas participaram de uma roda de conversa nesta sexta-feira (20), com representantes da Secretaria de Assistência Social de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O encontro marca o início do plano de combate à intolerância religiosa, e teve o objetivo de reunir pessoas que já vivenciaram ou sofreram algum tipo de preconceito relacionado à religião.