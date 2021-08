Publicado 19/08/2021 11:25

ARRAIAL DO CABO – Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de teatro em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Superintendência Municipal de Cultura, o curso será realizado no Centro da cidade e no distrito de Monte Alto, para alunos com mais de 16 anos.

No Centro da cidade, as aulas serão realizadas as quintas e sextas-feiras, das 19h às 22h, no prédio do antigo cinema, a partir do dia 26 de agosto. Já no distrito de Monte Alto, as aulas serão realizadas aos sábados, das 14h às 17h, no Anexo Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso, a partir do dia 4 de setembro.

Publicidade

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Casa de Vidro, no Centro, ou no Anexo Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso, em Monte Alto. Para se inscrever, é preciso apresentar as documentações pessoas, como RG, CPF e uma foto 3x4.