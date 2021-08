Acidente aconteceu na Estrada da Rebeche, no bairro Vila Industrial - Foto: Divulgação

Acidente aconteceu na Estrada da Rebeche, no bairro Vila IndustrialFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2021 12:15 | Atualizado 18/08/2021 12:17

ARRAIAL DO CABO – Um homem morreu em um acidente envolvendo um trator, na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Vila Industrial, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O nome da vítima ainda não foi divulgado. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, o homem já estava sem vida.

Segundo informações preliminares, a vítima teria se ferido ao cair de um trator em movimento e, devido à gravidade da queda, acabou não resistindo. O acidente aconteceu na Estrada da Rebeche, uma via que está sendo utilizada provisoriamente para o acesso ao Centro da cidade, por conta da interdição da RJ-140. Peritos da Polícia Civil estão no local para a realização de um laudo técnico, além de agentes da coordenadoria municipal de trânsito.

Agentes da coordenadoria municipal de trânsito fazem a sinalização do trecho para os motoristas que trafegam pelo local. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, cidade vizinha. O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo e aguarda mais informações sobre o ocorrido.