A entrega dos cartões aconteceu de forma simultânea nesta terça-feira, dia 17Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2021 20:45

1.500 famílias em situação de vulnerabilidade social com R$ 200, por mês, para compra de suprimentos alimentícios, remédios e gás de cozinha, em estabelecimentos locais. ARRAIAL DO CABO – Começaram a ser entregues nesta terça-feira (17), os cartões do programa “Gira Renda Cabista” , em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A iniciativa vai beneficiarem situação de vulnerabilidade social com R$ 200, por mês, para compra de suprimentos alimentícios, remédios e gás de cozinha, em estabelecimentos locais.

A entrega dos cartões aconteceu de forma simultânea, no bairro Prainha e nos distritos, para todos os moradores do município habilitados no programa. “Foram meses de muito trabalho em prol da população mais necessitada do município. Esperamos que esse cartão faça diferença na vida dos cidadãos”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, Wagner Lima.

