Nesta quarta-feira (4), a entrega dos documentos aconteceu na Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar, no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 04/08/2021 16:10 | Atualizado 04/08/2021 16:21

1.500 famílias em situação de vulnerabilidade social serão beneficiadas por um programa de assistência social em “Gira Renda Cabista” terá direito a um cartão com R$ 200, por mês, para fazer compras no comércio local. ARRAIAL DO CABO – Cerca deem situação de vulnerabilidade social serão beneficiadas por um programa de assistência social em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, cada família beneficiada pelo programaterá direito a um cartão com, para fazer compras no comércio local.

As famílias pré-selecionadas no programa já estão sendo convocadas pelo município para apresentarem as documentações necessárias e conseguirem o benefício. Nesta quarta-feira (4), a entrega dos documentos aconteceu das 9h às 16h, na Escola Municipal Francisco Porto de Aguiar, no Centro da cidade, e a previsão é de que haja um novo chamamento para a entrega das documentações, ainda neste mês de agosto.

De acordo com a Prefeitura, pelo menos 30 comércios, entre farmácias, padarias, supermercados, mercearias e depósitos de gás de cozinha já aderiram ao programa, que tem o objetivo de movimentar a economia local. O município informou que, na semana da entrega do cartão, que deve acontecer ainda neste mês, cada beneficiário vai receber a relação com os nomes dos comércios cadastrados no programa.

COMO RECEBER O BENEFÍCIO?

Para receber o benefício, é preciso ter registro no Cadastro Único (CadÚnico), porque, a pré-seleção é feita a partir desses dados, segundo a Prefeitura. Além disso, é necessário apresentar documentos atualizados que comprovem a renda familiar e a residência no município, por no mínimo seis anos.

COMO SABER SE ESTOU ENTRE OS PRÉ-SELECIONADOS?

A Prefeitura informou que divulgou os nomes dos pré-selecionados em diferentes plataformas virtuais e espaços públicos. “Nós colocamos a lista das [pessoas] pré-selecionadas no Cras [Centro de Referência de Assistência Social], nas escolas, nos postos de saúde, na página da Secretaria [de Desenvolvimento Social], na página oficial da Prefeitura. Nossa intenção é que no dia 16 17 e 18 de agosto, a gente esteja fazendo a segunda chamada”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Wagner Lima.

O município destacou ainda que, para garantir a transparência no processo de seleção dos beneficiados, todos os dados ficarão disponíveis em um sistema da Prefeitura, que fará, periodicamente, uma auditoria, para verificar as informações apresentadas e evitar eventuais fraudes. Pessoas falecidas ou cadastros que não correspondem aos parâmetros do programa, serão automaticamente anulados.

