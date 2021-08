Apresentação do planejamento de volta às aulas reuniu servidores da Educação - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2021 23:40

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Educação de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, apresentou para servidores da pasta, nesta segunda-feira (2), o planejamento para a volta às aulas nas escolas da rede pública municipal. O retorno está marcado para a próxima segunda-feira (9), no sistema híbrido, com aulas remotas e presenciais.

De acordo com a Prefeitura, neste primeiro momento, vão voltar para as salas de aula, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e gradativamente, os alunos do ensino fundamental. "Devido a pandemia, o planejamento foi preparado para um curto prazo, até porque as mudanças ocorrem a todo momento. Então, ainda estamos nos adaptando a esse novo tempo", afirmou a secretária municipal de Educação, Isalira Gomes.

O retorno das aulas nas escolas do município está previsto no Decreto nº 3.380, publicado na edição do Diário Oficial, do dia 16 de julho. O município informou que as unidades de ensino e o transporte escolar vão obedecer rigorosamente aos protocolos de segurança sanitária determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, para evitar o risco de contaminação pela Covid-19. Veja o calendário de volta às aulas:

CALENDÁRIO DE VOLTA ÀS AULAS

09/08 – Educação de Jovens e Adultos;

23/08 – 2º, 5º e 9º ano;

06/09 – 1º, 7 e 8º ano;

20/09 – 6º ano;

04/10 – 3º e 4º anos.