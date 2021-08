Entorpecentes apreendidos foram levados para a delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 01/08/2021 22:00

ARRAIAL DO CABO - Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos nessa sexta-feira (30), no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, com eles os agentes apreenderam 72 buchas de maconha, oito pinos de cocaína e cerca de R$ 60, em espécie, que seriam provenientes da venda das drogas.

De acordo com a PM, os agentes receberam informações de que suspeitos estariam atuando no tráfico de drogas na Travessa Iracema Guimarães. Os policiais então foram ao local e conseguiram flagrar a ação dos criminosos. Durante a abordagem, os policiais encontraram o dinheiro, com um dos suspeitos, e as drogas, que estavam escondidos em um terreno baldio, próximo.

O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, para onde os suspeitos foram levados com os materiais apreendidos. Ainda segundo a PM, um dos presos já tinha pelo menos três passagens pela polícia, por roubo e também por resistência à prisão.

O DIA não conseguiu contato com a defesa dos presos.