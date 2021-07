Reunião aconteceu nesta quarta-feira (28) - Foto: Divulgação

Publicado 28/07/2021 20:35

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, voltou a discutir nesta quarta-feira (28), a regularização dos passeios de bugies e quadriciclos no município. Segundo a Prefeitura, técnicos ambientais, turismólogos, engenheiros ambientais e especialistas de trânsito se reuniram com o prefeito Marcelo Magno, para avaliar os impactos ambientais da atividade.

Durante o encontro desta quarta, o presidente da Fundação de Meio Ambiente, Maycon Victorino, afirmou que um estudo de capacidade de carga está sendo realizado para avaliar os impactos e degradações causados em áreas ambientais da cidade que fazem parte da rota dos passeios. O objetivo, ainda segundo Maycon, é alinhar, de forma sustentável, as necessidades do setor que fomenta a economia local, em conjunto com a preservação ambiental.