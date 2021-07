Pagamento da dívida foi possível devido a uma reforma administrativa adotada pelo município - Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2021 21:50

ARRAIAL DO CABO – Após regularizar o salário de ex-servidores públicos da cidade, a Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta terça-feira (27), que quitou uma dívida de cerca de R$ 160 mil que o município mantinha junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municiais (Sindac). De acordo com a Prefeitura, o pagamento foi possível devido a uma reforma administrativa adotada pelo município.

Segundo a Prefeitura, a dívida havia sido acumulada na gestão municipal anterior, e era referente a uma consignação, cujo desconto havia sido feito no salário do servidor, mas não teria sido repassado para o sindicato. Na semana passada, o município também havia quitado uma dívida de cerca de R$ 2 milhões, ao regularizar o salário de ex-servidores, que ainda não haviam recebido o pagamento referente ao mês de dezembro do ano passado.